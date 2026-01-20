Atelier de gravures bibliothèque municipale de Châteaulin Châteaulin

Atelier de gravures

Dans le cadre de l’exposition de gravures originales de Sterenn Depret à la bibliothèque municipale de Châteaulin (du 3 février au 2 mars 2026), des ateliers de gravure sont proposés pour les enfants dès 8 ans.

L’artiste et ses techniques

Ces ateliers permettent de découvrir et expérimenter les techniques de gravure utilisées par l’artiste linogravure, pointe sèche et eau-forte. Chaque enfant pourra créer ses propres impressions dans un cadre ludique et créatif.

Durée 1h30

Public enfants à partir de 8 ans

Inscription auprès de la bibliothèque au 02 56 04 73 55 ou contact-bibliotheque@chateaulin.fr

Tarif gratuit (materiel fourni) .

bibliothèque municipale de Châteaulin Quai Robert Alba Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 2 56 04 73 55

