Atelier de gravures bibliothèque municipale de Châteaulin Châteaulin

2026-02-07
Dans le cadre de l’exposition de gravures originales de Sterenn Depret à la bibliothèque municipale de Châteaulin (du 3 février au 2 mars 2026), des ateliers de gravure sont proposés pour les enfants dès 8 ans.
L’artiste et ses techniques
Ces ateliers permettent de découvrir et expérimenter les techniques de gravure utilisées par l’artiste linogravure, pointe sèche et eau-forte. Chaque enfant pourra créer ses propres impressions dans un cadre ludique et créatif.
Durée 1h30
Public enfants à partir de 8 ans
Inscription auprès de la bibliothèque au 02 56 04 73 55 ou contact-bibliotheque@chateaulin.fr
Tarif gratuit (materiel fourni) .
