Atelier de groupe: déprogrammation des dettes karmiques Allassac dimanche 18 janvier 2026.

Epicerie du Saillant Allassac Corrèze

Atelier de groupe: déprogrammation des dettes karmiques liées au transgénérationnel ou aux vies antérieures.
Animé par Sophie Guasch (médium) et Marc Meurisse (tarologue humaniste)

Prix par personne: 40€
Réservation à la boutique ou par mail marc@yapa.be   .

Epicerie du Saillant Allassac 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 15 43 92  marc@yapa.be

