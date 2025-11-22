ATELIER DE GYMNASTIQUE HOLISTIQUE Vieljouve Bas Saint-André-de-Lancize

ATELIER DE GYMNASTIQUE HOLISTIQUE

Vieljouve Bas Lieu-dit Vieljouve Bas Saint-André-de-Lancize Lozère

Tarif : – – 40 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Venez participer à un cours de gymnastique holistique par Faty Addout de 10h à 13h le samedi 22 novembre.

La gymnastique holistique est une méthode d’éducation somatique qui priorise le mouvement conscient… C’est une méthode qui s’adresse à tous, hommes et femmes, quels que soient l’âge et la condition physique.

Venez participer à un cours de gymnastique holistique par Faty Addout de 10h à 13h le samedi 22 novembre.

La gymnastique holistique est une méthode d’éducation somatique qui priorise le mouvement conscient… C’est une méthode qui s’adresse à tous, hommes et femmes, quels que soient l’âge et la condition physique. .

Vieljouve Bas Lieu-dit Vieljouve Bas Saint-André-de-Lancize 48240 Lozère Occitanie +33 6 32 03 04 66

English :

Join Faty Addout for a holistic gymnastics class from 10 a.m. to 1 p.m. on Saturday, November 22.

Holistic gymnastics is a method of somatic education that prioritizes conscious movement… It’s a method for men and women of all ages and fitness levels.

German :

Nehmen Sie am Samstag, dem 22. November, von 10.00 bis 13.00 Uhr an einem Kurs in ganzheitlicher Gymnastik von Faty Addout teil.

Holistische Gymnastik ist eine Methode der somatischen Erziehung, bei der die bewusste Bewegung im Vordergrund steht… Es ist eine Methode, die sich an alle richtet, Männer und Frauen, unabhängig von Alter und körperlicher Verfassung.

Italiano :

Sabato 22 novembre, dalle 10.00 alle 13.00, partecipate a un corso di ginnastica olistica tenuto da Faty Addout.

La ginnastica olistica è un metodo di educazione somatica che privilegia il movimento consapevole… È un metodo adatto a tutti, uomini e donne, indipendentemente dall’età e dalle condizioni fisiche.

Espanol :

Ven a participar en una clase de gimnasia holística impartida por Faty Addout de 10:00 a 13:00 el sábado 22 de noviembre.

La gimnasia holística es un método de educación somática que da prioridad al movimiento consciente… Es un método para todos, hombres y mujeres, sea cual sea su edad o condición física.

L’événement ATELIER DE GYMNASTIQUE HOLISTIQUE Saint-André-de-Lancize a été mis à jour le 2025-11-10 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère