Atelier de Haïkus Arès

mercredi 18 février 2026
Atelier de Haïkus
médiathèque Arès Gironde
Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-18
2026-02-18
ATELIER DE HAÏKUS
Les écrits des jeunes, au risque de la lecture.
Une initiation à l’univers de la poésie des haïkus, de l’écriture à la lecture de leur propre production, en deux
ateliers successifs. Une restitution orale de leur travail se fera en public le vendredi 13 mars par Philippe Geneste.
Pour les enfants de 9 à 12 ans Gratuit.
Inscription obligatoire.
Renseignements au 05 57 70 45 80 ou sur www.mediatheque-ares.fr
Lieu médiathèque. .
médiathèque Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 70 45 80
