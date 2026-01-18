Atelier de Haïkus

médiathèque Arès Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18 2026-02-21

ATELIER DE HAÏKUS

Les écrits des jeunes, au risque de la lecture.

Une initiation à l’univers de la poésie des haïkus, de l’écriture à la lecture de leur propre production, en deux

ateliers successifs. Une restitution orale de leur travail se fera en public le vendredi 13 mars par Philippe Geneste.

Pour les enfants de 9 à 12 ans Gratuit.

Inscription obligatoire.

Renseignements au 05 57 70 45 80 ou sur www.mediatheque-ares.fr

Lieu médiathèque. .

médiathèque Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 70 45 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier de Haïkus

L’événement Atelier de Haïkus Arès a été mis à jour le 2026-01-17 par Office de Tourisme d’Arès