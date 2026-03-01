Atelier de jardinage au naturel

Montreuil-sous-Pérouse Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 09:30:00

fin : 2026-03-28 12:30:00

Date(s) :

2026-03-28

Thématique de saison Les premiers semis en extérieur en pleine terre.

Préparation du support de culture, techniques, travail de la terre, densité Et bien sur, nous mettrons les mains dans la terre !

Ces ateliers que l’association organise depuis 2018 sont aussi bien adaptés aux jardiniers avec peu d’expérience qu’aux jardiniers plus confirmés avec l’idée d’échanger, de tendre à faire évoluer nos pratiques et de jardiner ‘avec’ la nature. A la fois en salle pour comprendre et sur le terrain pour faire, préparez vos crayons et vos bottes .

Groupe de 15 personnes (il reste quelques places à offrir ou à s’offrir )

35€ la matinée.

Paiement en espèce ou par chèque

A prévoir le jour de l’atelier:

– Votre bouteille d’eau, verre ou mug

– Crayons et cahier de Jardinage

– Vêtements adaptés .

Montreuil-sous-Pérouse 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 41 10 06 53

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English :

L’événement Atelier de jardinage au naturel Montreuil-sous-Pérouse a été mis à jour le 2026-03-13 par OT VITRE