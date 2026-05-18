Atelier de jaspage La Cowo Pontonx-sur-l’Adour

Pontonx-sur-l’Adour

Atelier de jaspage

La Cowo 3 Rue de Pion Pontonx-sur-l’Adour Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 15:00:00

fin : 2026-06-24 17:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Découvre l’art du jaspage lors d’un atelier créatif et convivial à LA COWO ! Viens expérimenter cette technique fascinante qui permet de créer de magnifiques motifs marbrés et uniques sur papier.

Débutant(e) ou curieux(se), laisse libre cours à ta créativité et repars avec tes propres créations da

Découvre l’art du jaspage lors d’un atelier créatif et convivial à LA COWO ! Viens expérimenter cette technique fascinante qui permet de créer de magnifiques motifs marbrés et uniques sur papier.

Débutant(e) ou curieux(se), laisse libre cours à ta créativité et repars avec tes propres créations dans une ambiance chaleureuse. .

La Cowo 3 Rue de Pion Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 80 74 65 communication@lacowo.fr

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English : Atelier de jaspage

Discover the art of jaspering in a creative and friendly workshop at LA COWO! Come and try your hand at this fascinating technique for creating beautiful, unique marbled patterns on paper.

Whether you’re a beginner or just curious, give free rein to your creativity and take home your own creations da

L’événement Atelier de jaspage Pontonx-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Tartas