Atelier de jaspage La Cowo Pontonx-sur-l’Adour
Atelier de jaspage La Cowo Pontonx-sur-l’Adour mercredi 24 juin 2026.
Pontonx-sur-l’Adour
Atelier de jaspage
La Cowo 3 Rue de Pion Pontonx-sur-l’Adour Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 15:00:00
fin : 2026-06-24 17:00:00
Date(s) :
2026-06-24
Découvre l’art du jaspage lors d’un atelier créatif et convivial à LA COWO ! Viens expérimenter cette technique fascinante qui permet de créer de magnifiques motifs marbrés et uniques sur papier.
Débutant(e) ou curieux(se), laisse libre cours à ta créativité et repars avec tes propres créations da
Découvre l’art du jaspage lors d’un atelier créatif et convivial à LA COWO ! Viens expérimenter cette technique fascinante qui permet de créer de magnifiques motifs marbrés et uniques sur papier.
Débutant(e) ou curieux(se), laisse libre cours à ta créativité et repars avec tes propres créations dans une ambiance chaleureuse. .
La Cowo 3 Rue de Pion Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 80 74 65 communication@lacowo.fr
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English : Atelier de jaspage
Discover the art of jaspering in a creative and friendly workshop at LA COWO! Come and try your hand at this fascinating technique for creating beautiful, unique marbled patterns on paper.
Whether you’re a beginner or just curious, give free rein to your creativity and take home your own creations da
L’événement Atelier de jaspage Pontonx-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Tartas
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