Atelier de jaspage Médiathèque Alain Cartier Sancey

Informations pratiques

Sancey

Atelier de jaspage

Médiathèque Alain Cartier 1 rue Joseph Montravers Sancey Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 14:00:00

fin : 2026-10-10 17:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Art de décorer les tranches d’un livre. A partir de 16 ans, sur inscription. .

Médiathèque Alain Cartier 1 rue Joseph Montravers Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 34 59 mediatheque@sancey.org

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English : Atelier de jaspage

L’événement Atelier de jaspage Sancey a été mis à jour le 2026-09-09 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE