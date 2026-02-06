Atelier de jeux éducatifs autour de la géographie française (11/17 ans) Périgueux

Atelier de jeux éducatifs autour de la géographie française (11/17 ans)

Atelier de jeux éducatifs autour de la géographie française (11/17 ans) Périgueux lundi 9 février 2026.

Atelier de jeux éducatifs autour de la géographie française (11/17 ans)

68 Rue Pierre Brantôme Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-09
fin : 2026-02-09

Date(s) :
2026-02-09

Places limitées, inscription obligatoire.   .

68 Rue Pierre Brantôme Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 09 50 43 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier de jeux éducatifs autour de la géographie française (11/17 ans)

L’événement Atelier de jeux éducatifs autour de la géographie française (11/17 ans) Périgueux a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Communal de Périgueux