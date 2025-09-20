Atelier de jeux sur Notre-Dame de Paris Micro-Folie Auxerre Auxerre

Atelier de jeux sur Notre-Dame de Paris Micro-Folie Auxerre Auxerre samedi 20 septembre 2025.

Atelier de jeux sur Notre-Dame de Paris 20 et 21 septembre Micro-Folie Auxerre Yonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, participez à des jeux pour faire découvrir aux enfants l’histoire de la célèbre cathédrale ainsi que le chantier de restauration de ces dernières années.

Micro-Folie Auxerre 26 Place de l’Hotel de Ville, 89000 Auxerre, France Auxerre 89000 Le Moulin de Billy Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386523281 https://www.auxerre.fr/Animee/Culture/Micro-Folie La Micro-Folie propose chaque semaine une découverte ludique et pédagogique de l’histoire de l’art

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, participez à des jeux pour faire découvrir aux enfants l’histoire de la célèbre cathédrale ainsi que le chantier de restauration de ces dernières…

© La Villette