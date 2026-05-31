Atelier de jonglage en forêt, Carrefour du Pré Curé – Forêt régionale d’Ecouen (accès par le parking du Pré Curé), Écouen

Atelier de jonglage en forêt Dimanche 28 juin, 15h30 Carrefour du Pré Curé – Forêt régionale d’Ecouen (accès par le parking du Pré Curé) Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T15:30:00+02:00 – 2026-06-28T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-28T15:30:00+02:00 – 2026-06-28T17:30:00+02:00

Dans le cadre de l’évènement régional Jardins ouverts

Envie de découvrir une discipline ludique, accessible à tou.te.s ?

Rejoignez notre atelier de jonglage et plongez dans un univers qui vous fera lever les yeux, observer des objets en suspension et regarder la forêt autrement.

Que vous soyez débutant curieux ou déjà initié, cet atelier vous permettra d’explorer différentes techniques (balles, anneaux, bolas, massues, bâton du diable, assiettes chinoises) dans une ambiance conviviale. À travers des exercices progressifs et des jeux collectifs, venez vous entrainer à lancer et rattraper.

Carrefour du Pré Curé – Forêt régionale d’Ecouen (accès par le parking du Pré Curé) 95440 Ecouen Écouen 95440 Val-d’Oise Île-de-France

Sortie coorganisée par Île-de-France Nature

© 2023 Larry D. Moore. Licensed under CC BY 4.0.