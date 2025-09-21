Atelier de journal créatif Alchimie intérieure avec les 4 éléments L’Îlot magasin, café, cantine, lieu culturel Ornans

Tarif : 60 – 60 – EUR

Début : 2025-09-21 14:30:00

fin : 2025-09-21 17:30:00

L’atelier de Journal Créatif sur le thème « Alchimie intérieure avec les 4 éléments » revient en cette rentrée !

Le rendez-vous pour s’inspirer et s’imprégner des différentes énergies de ces éléments naturels pour se faire du bien et se renforcer avant l’automne.

Une expérience guidée de 3 h mêlant écriture-dessin-collage en contact avec sa vie intérieure

• atelier animé par Géraldine Payen, graphiste, animatrice certifiée en Journal Créatif®, Carnet de Deuil et Journal Créatif® du burn-out

• pour adulte, accessible à tous, aucun prérequis littéraire ni artistique

• cadre ludique, convivial et bienveillant

• 60 euros (règlement en chèque ou espèces), matériel fourni

• 5 places, sur inscription au 06 81 89 53 99 ou par mail contact@lejardindetoiles.fr jusqu’au 19/09 .

