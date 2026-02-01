Atelier de Journal Créatif® sur le thème “Contacter sa lumière intérieure pour éclairer sa vie” Le jardin d’étoiles Ornans
Atelier de Journal Créatif® sur le thème “Contacter sa lumière intérieure pour éclairer sa vie” Le jardin d’étoiles Ornans dimanche 22 février 2026.
Atelier de Journal Créatif® sur le thème “Contacter sa lumière intérieure pour éclairer sa vie”
Le jardin d’étoiles 25 Route de Chassagne Ornans Doubs
Tarif : 60 – 60 – EUR
Début : 2026-02-22 14:00:00
fin : 2026-02-22 17:00:00
2026-02-22
Le jardin d’étoiles vous propose un Atelier de Journal Créatif® sur le thème “Contacter sa lumière intérieure pour éclairer sa vie”.
Une invitation à se recentrer, se reconnecter à soi, explorer les élans de son cœur, activer ses ressources et son énergie créatrice pour oser les concrétiser et rayonner pleinement ! Prenez soin de vous tout en vous amusant avec cette belle expérience guidée de 3h qui combine écriture, dessin et collage.
Pour adulte, accessible à tous (pas besoin de savoir bien écrire ou dessiner). Cadre convivial et bienveillant. Matériel fourni. 60 euros (chèque ou espèces).
Dimanche 22 février de 14h à 17h au Jardin d’étoiles à Ornans
5 places, sur inscription au 06 81 89 53 99 ou par mail contact@lejardindetoiles.fr
Un cadeau original à offrir pour la Saint Valentin ! .
Le jardin d’étoiles 25 Route de Chassagne Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 89 53 99 contact@lejardindetoiles.fr
