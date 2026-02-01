Atelier de kinésiologie ludique® Février se mettre en mouvement Bistrot Le Quincy Quincy-le-Vicomte

Atelier de kinésiologie ludique® Février se mettre en mouvement

Bistrot Le Quincy 12 rue Jacréo Quincy-le-Vicomte Côte-d’Or

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 10:30:00

fin : 2026-02-22 12:00:00

Date(s) :

2026-02-22

Chaque atelier est un moment chaleureux et convivial, accessible à tous, mêlant mouvements simples, jeux corporels, respiration et temps de ressenti.

Aucun prérequis pour y participer, juste l’envie de bouger pour prendre soin de soi et se faire du bien.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le programme en détail

?? Corps & Élan se mettre en mouvement de l’intérieur vers l’extérieur. ??

3 ateliers indépendants et complémentaires, pensés comme un accompagnement progressif, de l’hiver vers le printemps, pour se reconnecter à son corps et retrouver son élan naturel.

Chaque mois sa thématique en phase avec la saison

?? Janvier S’ancrer et se recentrer

Pour retrouver stabilité, présence et sécurité intérieure.

?? Février Se mettre en mouvement

Pour relancer l’élan, dépasser les blocages et remettre le corps en action.

?? Mars Avancer avec confiance

Pour renforcer la confiance et accompagner le passage à l’action.

?? Informations pratiques

Pour adultes -Tarif de 15€ atelier

3 lieux et dates différentes chaque mois (si le nombre d’inscrits est suffisant)

?? Epoisses, à la Maison de Joie

?? Précy sous Thil, au Studio Serein Yoga

?? Quincy le Vicomte, au Bistrot Le Quincy (ou à mon cabinet suivant le nombre de participant)

Nombre de places limitées à 10 pers. atelier Inscription obligatoire

Il est possible de participer à 1 atelier, 2 ateliers ou au cycle complet.

Inscriptions https://form.jotform.com/253305979386370 .

Bistrot Le Quincy 12 rue Jacréo Quincy-le-Vicomte 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 23 82 08 06 contact@ackinesiologie.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier de kinésiologie ludique® Février se mettre en mouvement

L’événement Atelier de kinésiologie ludique® Février se mettre en mouvement Quincy-le-Vicomte a été mis à jour le 2026-02-03 par OT des Terres d’Auxois