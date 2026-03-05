Atelier de la connaissance croyances limitantes Cinéma Le Vauban Saint-Jean-Pied-de-Port

Atelier de la connaissance croyances limitantes

Cinéma Le Vauban 4 avenue Renaud Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Pour apprendre à identifier et vous défaire des freins et blocages qui vous empêchent d’avancer. Atelier proposé par Cécile Le Maout formatrice certifiée Méthode Boclet. Sur inscription. .

Cinéma Le Vauban 4 avenue Renaud Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 79 71 73

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier de la connaissance croyances limitantes

L’événement Atelier de la connaissance croyances limitantes Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de Tourisme Pays Basque