Atelier de la connaissance objectif, concentration, organisation du temps de travail Cinéma Le Vauban Saint-Jean-Pied-de-Port

Atelier de la connaissance objectif, concentration, organisation du temps de travail

Cinéma Le Vauban 4 avenue Renaud Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Se fixer un objectif et l’atteindre avec efficacité, optimiser sa concentration et avoir des clés pour être organisé.e…. Atelier proposé par Cécile Le Maout formatrice certifiée Méthode Boclet. Sur inscription. .

Cinéma Le Vauban 4 avenue Renaud Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 79 71 73

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier de la connaissance objectif, concentration, organisation du temps de travail

L’événement Atelier de la connaissance objectif, concentration, organisation du temps de travail Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme Pays Basque