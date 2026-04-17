Atelier De la cuisine à l’art aquarelle faite-maison Le Brouhaha Langoiran

Langoiran

Atelier De la cuisine à l’art aquarelle faite-maison

Le Brouhaha 10 Place Aimé-Gauzy Langoiran Gironde

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 15:30:00

fin : 2026-04-17 17:30:00

Date(s) :

2026-04-17

Venez fabriquer votre aquarelle avec ce qu’on trouve dans la cuisine au Café Tricot Le Brouhaha, Langoiran (33). Peinture au chou rouge, à l’oignon, aux épices… Jouez à créer une multitude de couleurs et faites votre première peinture à l’aquarelle faite-maison ! Pour petits et grands (en solo à partir de 11 ans, en duo parent/enfant pour un enfant de moins de 11 ans). Matériel fourni. Conditions d’inscription les inscriptions sont possibles jusqu’au 16 avril à 17 h. Si le nombre de participants est insuffisant, l’animatrice se garde le droit d’annuler l’atelier, vous en serez averti par mail la veille de l’atelier. Le paiement s’effectue sur place, en espèces au début de l’atelier. .

Le Brouhaha 10 Place Aimé-Gauzy Langoiran 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine juliette.alcaraz@feuille-en-folie.fr

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English : Atelier De la cuisine à l’art aquarelle faite-maison

L’événement Atelier De la cuisine à l’art aquarelle faite-maison Langoiran a été mis à jour le 2026-04-13 par OT de l’Entre-deux-Mers