Atelier De la forêt à la musique par le CPFi Musiques du monde Carnuta Jupilles

Atelier De la forêt à la musique par le CPFi Musiques du monde

Carnuta 2, rue du bourg ancien Jupilles Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 16:30:00

fin : 2026-04-24 17:45:00

Date(s) :

2026-04-24

Atelier De la forêt à la musique par le CPFi Musiques du monde

Avant de devenir instrument, un arbre traverse une longue aventure guidée par le regard du luthier choix de l’arbre, connaissance des essences, gestes et outils de fabrication. A travers des expériences interactives, le luthier révèle comment un simple morceau de bois se transforme en source de vibrations musicales, unique pour chaque musicien.

Tout public. Sur réservation. .

Carnuta 2, rue du bourg ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From forest to music workshop by CPFi World music

L’événement Atelier De la forêt à la musique par le CPFi Musiques du monde Jupilles a été mis à jour le 2026-02-03 par CDT72