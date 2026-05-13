Atelier De la fourche à la fourchette cueillette et cuisine au jardin La toque éthique Courlans

Courlans

Atelier De la fourche à la fourchette cueillette et cuisine au jardin

La toque éthique 16 Rue des Frênes Courlans Jura

Tarif : 70 – 70 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:30:00

fin : 2026-06-15 13:30:00

Date(s) :

2026-06-07 2026-06-15 2026-07-11

De la cueillette à l’assiette pour savourer la nature avec tous nos sens c’est l’objectif de cet atelier. Sur les sentiers à travers les champs et les bois, la flore sauvage frôle nos jambes, nous séduit par ses couleurs. On la respire souvent, on l’écoute parfois mais on n’ose plus, on ne sait plus la déguster.

Les plantes sauvages comestibles sont partout, tout près et les plus courantes sont souvent mal-aimées ou qualifiées de mauvaises herbes les orties, le plantain, le pissenlit, le lierre terrestre.

On les reconnait facilement et on peut aussi les cuisiner facilement. C’est ce que je vous propose durant cet atelier d’une matinée qui commence par une petite cueillette dans autour de mon jardin et se poursuit dans ma cuisine en extérieur . .

La toque éthique 16 Rue des Frênes Courlans 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 77 76 52 contact@latoqueethique.fr

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English : Atelier De la fourche à la fourchette cueillette et cuisine au jardin

L’événement Atelier De la fourche à la fourchette cueillette et cuisine au jardin Courlans a été mis à jour le 2026-05-13 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION