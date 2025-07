Atelier de la Girouetterie Le Coudray-Macouard

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-21

Venez découvrir le savoir-faire artisanal autour de la fabrication de girouettes et enseignes, en cuivre, zinc et laiton, façonnées à la main.

Le girouettier réalisera une démonstration en continu de 13h à 17h. Une immersion unique dans un métier d’art traditionnel. Entrée libre.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 21 septembre 2025 de 10h à 17h. .

rue des muriers Le Coudray-Macouard 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 03 19 46 girouette@girouette.com

English :

Come and discover the craftsmanship that goes into making handcrafted weathervanes and signs in copper, zinc and brass.

German :

Entdecken Sie das handwerkliche Können rund um die Herstellung von Wetterfahnen und Schildern, aus Kupfer, Zink und Messing, die von Hand geformt werden.

Italiano :

Venite a scoprire l’abilità artigianale nella realizzazione di banderuole e cartelli in rame, zinco e ottone.

Espanol :

Venga a descubrir el trabajo artesanal que supone fabricar a mano veletas y señales de cobre, zinc y latón.

