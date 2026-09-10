Informations pratiques

Atelier de la langue Hindi Cercle Celtique de Rennes Rennes Dimanche 13 septembre, 10h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Vous avez envie d’apprendre et de parler Hindi et découvrir la culture indienne sur Rennes ? L’association Namasté Breizh vous propose un atelier de 2h de Hindi.

Vous avez envie d’apprendre et de parler Hindi et découvrir la culture indienne sur Rennes ? L’association Namasté Breizh vous propose un atelier de 2h de Hindi.

L’atelier gratuit se déroule de façon ludique, dans un esprit de convivialité et est ouvert à tous, enfants comme adultes.

Venez avec un cahier et crayon!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-13T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-13T12:00:00.000+02:00

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0670415633 association.namastebreizh@gmail.com

Cercle Celtique de Rennes 26 avenue Charles et Raymonde Tillon 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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