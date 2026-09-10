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AGENDA · Rennes

Atelier de la langue Hindi Cercle Celtique de Rennes Rennes

dimanche 13 septembre 2026 · Cercle Celtique de Rennes · Rennes

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Lieu
Cercle Celtique de Rennes
Adresse
26 avenue Charles et Raymonde Tillon 35000 Rennes
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Atelier de la langue Hindi Cercle Celtique de Rennes Rennes Dimanche 13 septembre, 10h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Vous avez envie d’apprendre et de parler Hindi et découvrir la culture indienne sur Rennes ? L’association Namasté Breizh vous propose un atelier de 2h de Hindi.

Vous avez envie d’apprendre et de parler Hindi et découvrir la culture indienne sur Rennes ? L’association Namasté Breizh vous propose un atelier de 2h de Hindi.

L’atelier gratuit se déroule de façon ludique, dans un esprit de convivialité et est ouvert à tous, enfants comme adultes.

Venez avec un cahier et crayon!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-13T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-13T12:00:00.000+02:00

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 0670415633 association.namastebreizh@gmail.com

Cercle Celtique de Rennes 26 avenue Charles et Raymonde Tillon 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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