Atelier de la maison écocitoyenne Maison Ecocitoyenne Mont-de-Marsan

Début : 2026-02-09

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-09 2026-02-11 2026-02-12 2026-02-13 2026-02-16 2026-02-17 2026-02-19 2026-02-20

La Maison Ecocitoyenne des Landes est une association reconnue d’intérêt général.

Nous sommes un collectif citoyen engagé pour la préservation du vivant face au défi écologique.

> lundi 9 février 10h > 12h initiation au crochet (+ de 10 ans)

> lundi 9 février 14h > 17h ciné débat Wall-E (+ de 6 ans)

> mercredi 11 février 10h > 12h Le mystère du plastique avec des légos (+ de 6 ans)

> jeudi 12 février 10h > 12h bidouillage, transforme des déchets en déco (+ de 4 ans)

> vendredi 13 fécrier 10h > 17h laboratoire ambullant de fabrication (+ de 6 ans)

> lundi 16 février 10h > 12h initiation tricot (+ de 12 ans)

> mardi 17 février 10h > 12h gazon maison et zéro déchet (+ de 4 ans)

> jeudi 19 février 10h > 12h initiation couture (+ de 12 ans)

> vendredi 20 février 10h > 12h initiation tissage (+ de 12 ans) .

Maison Ecocitoyenne 5, rue du 8 Mai 1945 Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 45 53 71 maisonecocitoyenne@ecomail.fr

