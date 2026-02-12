Atelier de la médiathèque broderies numériques

118 rue de Londres Ecole Jean de la Fontaine Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

En partenariat avec la Compagnie 13r3p

Dans le cadre du partenariat entre la médiathèque départementale du Pas-de-Calais et de l’association Dynamo, la médiathèque vous propose un atelier de broderies numériques .

10H30, 14H00, 15H30

C’est l’histoire d’une toute petite colline grise, silencieuse et endormie. Mais tous (tes) nous allons la réveiller. Comment ? En brodant des rubans et en les accrochant à la colline. La particularité de cette broderie ? Elle est réalisée avec du fil conducteur lorsqu’on le touche, il active un son !

Petit à petit, la colline se pare de rubans colorés et résonne du murmure des ruisseaux et du chant des oiseaux ! A la rencontre de l’art textile, du son et de l’interaction numérique, cette œuvre participative allie nature et technologie et représente notre capacité collective à prendre soin du vivant.

gratuit, sur inscription

A partir de 8 ans

Médiathèque Jean de la Fontaine .

118 rue de Londres Ecole Jean de la Fontaine Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 05 21 20 bibliotheque@ville-letouquet.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier de la médiathèque broderies numériques Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-02-11 par Le Touquet