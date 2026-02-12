Atelier de la médiathèque découvrir le monde poétique d’Isabelle Simler Le Touquet-Paris-Plage
Atelier de la médiathèque découvrir le monde poétique d’Isabelle Simler Le Touquet-Paris-Plage mardi 17 février 2026.
Atelier de la médiathèque découvrir le monde poétique d’Isabelle Simler
118 rue de Londres Ecole Jean de la Fontaine Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Début : 2026-02-17
fin : 2026-03-17
2026-02-17
Atelier découvrir le monde poétique d’Isabelle Simler
De 9h30 à 11h30
5€, sur réservation
A partir de 6 ans
Médiathèque Jean de la Fontaine .
118 rue de Londres Ecole Jean de la Fontaine Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 05 21 20 bibliotheque@ville-letouquet.fr
