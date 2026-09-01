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AGENDA · Bourgueil

Atelier de la Microfolie Bourgueil

mercredi 16 septembre 2026 · Bourgueil

Atelier de la Microfolie Bourgueil

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
4 Rue Chaumeton
Ville
37140 Bourgueil
Département
Indre-et-Loire
Tarif

Bourgueil

Atelier de la Microfolie

4 Rue Chaumeton Bourgueil Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 14:00:00
fin : 2026-09-16 18:00:00

Date(s) :
2026-09-16

« Territoire de la Nouvelle Art’quitaine »
« Territoire de la Nouvelle Art’quitaine »

Diffusion de la collection sur la Nouvelle Aquitaine

Visite libre des œuvres, accompagnée d’un livret jeux
Entrée Libre / 14h-18h

– Micro-Folie – Bibliothèque de Bourgueil
– Infos & réservations : 06 15 71 58 32
– lilou.cherriau@bourgueil.fr

Les programmes mensuels sur
– bourgueil.bibli.fr / bourgueil.fr
– Instagram : @microfolie_bourgueil   .

4 Rue Chaumeton Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 25 00  lilou.cherriau@bourgueil.fr

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English :

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L’événement Atelier de la Microfolie Bourgueil a été mis à jour le 2026-09-11 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE

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