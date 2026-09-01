Informations pratiques

Bourgueil

Atelier de la Microfolie

4 Rue Chaumeton Bourgueil Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 14:00:00

fin : 2026-09-30 18:00:00

Date(s) :

2026-09-30

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4 Rue Chaumeton Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 25 00 lilou.cherriau@bourgueil.fr

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English :

L’événement Atelier de la Microfolie Bourgueil a été mis à jour le 2026-09-11 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE