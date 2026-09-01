AGENDA · Bourgueil
Atelier de la Microfolie – Diffusion de la collection sur la nouvelle Aquitaine Bourgueil
mercredi 23 septembre 2026 · Bourgueil
Informations pratiques
Bourgueil
Atelier de la Microfolie – Diffusion de la collection sur la nouvelle Aquitaine
4 Rue Chaumeton Bourgueil Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 14:00:00
fin : 2026-09-23 18:00:00
Date(s) :
2026-09-23
.
4 Rue Chaumeton Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 25 00 lilou.cherriau@bourgueil.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier de la Microfolie – Diffusion de la collection sur la nouvelle Aquitaine Bourgueil a été mis à jour le 2026-09-11 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE
À voir aussi à Bourgueil (Indre-et-Loire)
- Exposition de photos « patrimoine en péril », Office de Tourisme Bourgueil, Bourgueil 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Bourgueil Bourgueil 19 septembre 2026
- Atelier de la Microfolie Bourgueil 25 septembre 2026
- Atelier de la Microfolie Bourgueil 30 septembre 2026
- Marché en bleu Bourgueil 6 octobre 2026