ATELIER DE LA RÉCOLTE À LA CUISINE Saint-Martin-de-Londres

ATELIER DE LA RÉCOLTE À LA CUISINE Saint-Martin-de-Londres samedi 11 octobre 2025.

ATELIER DE LA RÉCOLTE À LA CUISINE

Zac de la Liquière Saint-Martin-de-Londres Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

L’automne s’installe doucement, et avec lui revient une fleur précieuse le safran, surnommé l’or rouge des garrigues.

Le samedi 11 octobre de 10h à 12h, la pépinière Les Aromatiques du Pic Saint-Loup vous ouvre ses portes pour un atelier unique, mêlant balade, cueillette et cuisine.

L’automne s’installe doucement, et avec lui revient une fleur précieuse le safran, surnommé l’or rouge des garrigues.

Le samedi 11 octobre de 10h à 12h, la pépinière Les Aromatiques du Pic Saint-Loup vous ouvre ses portes pour un atelier unique, mêlant balade, cueillette et cuisine.

Nous commencerons par aller dans les champs pour visualiser les fleurs de crocus, délicates et éphémères. Puis place à la cuisine ! Comment utiliser le safran en cuisine, afin de sublimer vos plats de saison avec ce parfum rare et raffiné.

Cet atelier est ouvert à tous et gratuit, mais attention les places sont limitées (inscription obligatoire).

Venez partager ce moment chaleureux et sensoriel, au rythme de la nature et des saveurs d’automne. Nous avons hâte de vous accueillir ! .

Zac de la Liquière Saint-Martin-de-Londres 34380 Hérault Occitanie +33 6 60 54 47 90 contact@picassiette.org

English :

Autumn is slowly setting in, and with it comes a precious flower: saffron, nicknamed the red gold of the garrigues.

On Saturday, October 11 from 10am to 12pm, the Les Aromatiques du Pic Saint-Loup nursery opens its doors to you for a unique workshop, combining walking, picking and cooking.

German :

Der Herbst hält langsam Einzug und mit ihm kommt eine kostbare Blume zurück: der Safran, auch das rote Gold der Garrigue genannt.

Am Samstag, den 11. Oktober von 10:00 bis 12:00 Uhr öffnet die Gärtnerei Les Aromatiques du Pic Saint-Loup ihre Türen für einen einzigartigen Workshop, der Wandern, Sammeln und Kochen miteinander verbindet.

Italiano :

L’autunno sta lentamente arrivando e con esso un fiore prezioso: lo zafferano, soprannominato l’oro rosso delle garighe.

Sabato 11 ottobre, dalle 10.00 alle 12.00, il vivaio Les Aromatiques du Pic Saint-Loup vi aprirà le porte per un laboratorio unico, che combina passeggiate, raccolta e cucina.

Espanol :

Poco a poco llega el otoño, y con él una flor preciosa: el azafrán, apodado el oro rojo de las garrigas.

El sábado 11 de octubre, de 10:00 a 12:00, el vivero Les Aromatiques du Pic Saint-Loup le abre sus puertas para un taller único, que combina senderismo, recolección y cocina.

L’événement ATELIER DE LA RÉCOLTE À LA CUISINE Saint-Martin-de-Londres a été mis à jour le 2025-10-04 par 34 OT DU GRAND PIC ST LOUP