Atelier de la Réussite Route de Notre-Dame d’Étang Velars-sur-Ouche
Atelier de la Réussite Route de Notre-Dame d’Étang Velars-sur-Ouche vendredi 3 avril 2026.
Atelier de la Réussite
Route de Notre-Dame d’Étang Parking Velars-sur-Ouche Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 07:00:00
fin : 2026-04-03 08:30:00
Date(s) :
2026-04-03
L’idée de cet atelier est de proposer une balade matinale pour se mettre en route, prendre de la hauteur et s’ouvrir des perspectives.
Chacun(e) vient avec de bonnes chaussures et apporte quelque chose à partager pour le petit-déjeuner (à porter dans un sac-à-dos).
Ouvert aux membres du réseau et professionnels du secteur limité à 8 personnes Gratuit Inscription obligatoire sur formulaire. .
Route de Notre-Dame d’Étang Parking Velars-sur-Ouche 21370 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
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English : Atelier de la Réussite
L’événement Atelier de la Réussite Velars-sur-Ouche a été mis à jour le 2026-03-24 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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