Atelier de la St Valentin Bibliothèque Bléneau samedi 14 février 2026.

Bibliothèque 3B Avenue de Bourgogne Bléneau Yonne

Gratuit

Début : 2026-02-14 11:00:00
fin : 2026-02-14 12:00:00

2026-02-14

Contes et bricolage. Une lecture de contes suivis d’un atelier bricolage. Moment de partage en famille   .

Bibliothèque 3B Avenue de Bourgogne Bléneau 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 85 43 97 70  bibliotheque.bleneau@wanadoo.fr

