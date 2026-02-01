Atelier de la St Valentin Bibliothèque Bléneau
Atelier de la St Valentin Bibliothèque Bléneau samedi 14 février 2026.
Atelier de la St Valentin
Bibliothèque 3B Avenue de Bourgogne Bléneau Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 11:00:00
fin : 2026-02-14 12:00:00
Date(s) :
2026-02-14
Contes et bricolage. Une lecture de contes suivis d’un atelier bricolage. Moment de partage en famille .
Bibliothèque 3B Avenue de Bourgogne Bléneau 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 85 43 97 70 bibliotheque.bleneau@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier de la St Valentin
L’événement Atelier de la St Valentin Bléneau a été mis à jour le 2026-02-03 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !