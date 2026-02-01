Atelier de la St Valentin Bibliothèque Bléneau

Atelier de la St Valentin

Bibliothèque 3B Avenue de Bourgogne Bléneau Yonne

Début : 2026-02-14 11:00:00

fin : 2026-02-14 12:00:00

2026-02-14

Contes et bricolage. Une lecture de contes suivis d’un atelier bricolage. Moment de partage en famille .

Bibliothèque 3B Avenue de Bourgogne Bléneau 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 85 43 97 70 bibliotheque.bleneau@wanadoo.fr

