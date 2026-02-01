Atelier de la St Valentin : Broderie sur cartes postales Vintage Morlaix
Atelier de la St Valentin : Broderie sur cartes postales Vintage Morlaix samedi 14 février 2026.
Atelier de la St Valentin : Broderie sur cartes postales Vintage
4 Place des Jacobins Morlaix Finistère
Début : 2026-02-14 14:30:00
fin : 2026-02-14 16:30:00
2026-02-14
Offrez-lui un cadeau unique, Vintage et Upcycling, fait main !
Choisissez parmi des cartes postales stylées des années 50 aux années 80 et ajoutez votre touche personnelle en brodant.
Matériel fourni. .
4 Place des Jacobins Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 6 06 45 15 28
