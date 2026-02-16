Atelier de l’Abat-Carre Le Cellier

Atelier de l’Abat-Carre

5 Rue de Bel air Le Cellier Loire-Atlantique

Tarif : 150 – 150 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 09:00:00

fin : 2026-05-23 17:00:00

Date(s) :

2026-03-07 2026-04-04 2026-04-25 2026-05-02 2026-05-23 2026-06-06 2026-06-27

Atelier découverte de la maroquinerie: venez créer un objet en cuir

Venez créer votre objet en cuir ! Artisan sellier-maroquinière, je vous accompagne dans la realisation d’un objet simple, pochette, étui, ceinture, au choix, avec lequel vous repartirez.

Ce sont des stages en tout petits groupe de 2 personnes, quasi du cours individuel, au sein de l’atelier, et sur réservation préalable.

Pas besoin de pré-requis, ces ateliers sont accessibles à tous à partir de 15 ans.

Dates les sessions ont lieu les 1ers et 4eme samedi de chaque mois, ou sur rendez vous pour les groupes déjà constitués. .

5 Rue de Bel air Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 66 31 67 19 abat.carre@gmail.com

English :

Leather goods discovery workshop: come and create a leather object

