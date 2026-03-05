ATELIER DE LACTOFERMENTATION Le Collet-de-Dèze

ATELIER DE LACTOFERMENTATION

La Viale Le Collet-de-Dèze Lozère

Tarif : 13 – 13 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17

fin : 2026-03-17

Date(s) :

2026-03-17

Découvrez l’art de conserver les légumes naturellement.

Conservez vos légumes tout en boostant leurs bienfaits pour tous les amateurs de fait maison débutants curieux amateurs et gourmands. Découvrez cet atelier convivial et pratique autour de la lactofermentation.

Au programme:

Comprendre les principes de la lactofermentation . Les bienfaits pour la digestion et l’immunité.

Mise en pratique chacun repart avec sa préparation . Astuces, recettes et conseils pour se lancer chez soi. .

La Viale Le Collet-de-Dèze 48160 Lozère Occitanie +33 6 12 91 94 21

English :

Discover the art of preserving vegetables naturally.

