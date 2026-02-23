AGENDA · Triembach-au-Val
Atelier de lactofermentation Triembach-au-Val
vendredi 23 octobre 2026 · Triembach-au-Val
Informations pratiques
Triembach-au-Val
Atelier de lactofermentation
Atelier séchage Arbo Triembach-au-Val Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-23 20:00:00
fin : 2026-10-23
Date(s) :
2026-10-23
Atelier de lactofermentation
Animateur Jean-Claude Naas .
Atelier séchage Arbo Triembach-au-Val 67220 Bas-Rhin Grand Est
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English :
L’événement Atelier de lactofermentation Triembach-au-Val a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé
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