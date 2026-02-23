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AGENDA · Triembach-au-Val

Atelier de lactofermentation Triembach-au-Val

vendredi 23 octobre 2026 · Triembach-au-Val

Informations pratiques

Début
vendredi 23 octobre 2026
Fin
vendredi 23 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Atelier séchage Arbo
Ville
67220 Triembach-au-Val
Département
Bas-Rhin
Tarif

Triembach-au-Val

Atelier de lactofermentation

Atelier séchage Arbo Triembach-au-Val Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-23 20:00:00
fin : 2026-10-23

Date(s) :
2026-10-23

Atelier de lactofermentation

Animateur Jean-Claude Naas   .

Atelier séchage Arbo Triembach-au-Val 67220 Bas-Rhin Grand Est  

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English :

L’événement Atelier de lactofermentation Triembach-au-Val a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé

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