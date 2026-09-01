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AGENDA · Neuillay-les-Bois

Atelier de langue des signes Neuillay-les-Bois

mercredi 16 septembre 2026 · Neuillay-les-Bois

Atelier de langue des signes Neuillay-les-Bois

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
7 impasse du champ de foire
Ville
36500 Neuillay-les-Bois
Département
Indre
Tarif
12 12 12 Tarif de base - plein tarif

Neuillay-les-Bois

Atelier de langue des signes

7 impasse du champ de foire Neuillay-les-Bois Indre

Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-16 18:00:00
fin : 2026-09-16 20:00:00

Date(s) :
2026-09-16

Venez découvrir la langue des signes.
Un Signe Vers l’Autre vous propose de venir participer à un atelier de sensibilisation ludique et convivial autour de la langue des signes. 12  .

7 impasse du champ de foire Neuillay-les-Bois 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 6 28 35 86 27  unsigneverslautre@gmail.com

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English :

Come and discover the language of signs.

L’événement Atelier de langue des signes Neuillay-les-Bois a été mis à jour le 2026-08-30 par Destination Brenne