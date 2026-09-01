Atelier de langue des signes Neuillay-les-Bois
mercredi 16 septembre 2026 · Neuillay-les-Bois
Informations pratiques
Neuillay-les-Bois
Atelier de langue des signes
7 impasse du champ de foire Neuillay-les-Bois Indre
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-16 18:00:00
fin : 2026-09-16 20:00:00
Date(s) :
2026-09-16
Venez découvrir la langue des signes.
Un Signe Vers l’Autre vous propose de venir participer à un atelier de sensibilisation ludique et convivial autour de la langue des signes. 12 .
7 impasse du champ de foire Neuillay-les-Bois 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 6 28 35 86 27 unsigneverslautre@gmail.com
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English :
Come and discover the language of signs.
L’événement Atelier de langue des signes Neuillay-les-Bois a été mis à jour le 2026-08-30 par Destination Brenne