Atelier de langue et culture occitanes (variante gasconne) Athénée municipal Bordeaux

Atelier de langue et culture occitanes (variante gasconne) Athénée municipal Bordeaux mercredi 1 octobre 2025.

Atelier de langue et culture occitanes (variante gasconne) 1 octobre 2025 – 24 juin 2026, certains mercredis Athénée municipal Gironde

Sur inscription (première séance gratuite)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-01T18:00:00 – 2025-10-01T19:30:00

Fin : 2026-06-24T18:00:00 – 2026-06-24T19:30:00

Il existe mille et une bonnes raisons d’apprendre l’occitan… mais une seule suffit !

Venez parler et écrire cette langue millénaire qui fut longtemps celle de la majorité des Bordelais. En plus d’apprendre le gascon (une des variantes de l’occitan), vous découvrirez une culture et une littérature dont les influences se font encore sentir aujourd’hui dans nos quotidiens !

Cet atelier hebdomadaire démarrent à 18h à l’Athénée municipal. Le calendrier de l’atelier suit celui des écoles à partir du mois d’octobre et jusqu’en juin.

L’atelier est multi-niveau mais vous accueille toujours que ous souhaitiez vous initier, redécouvrir, converser ou apprendre à l’écrire avec la graphique classique !

Pendant une heure et demie, on découvre d’abord des textes, des chansons ou des films sans oublier des petits points grammaticaux ou lexicaux. Puis, on (ré)utilise nos connaissances dans des activités ludiques ou des exercices. Enfin, tout au long de l’année, on explore un thème important dans la culture et les traditions occitanes.

Le premier atelier auquel vous assistez est gratuit afin que vous puissiez constater l’ambiance conviviale qui y règne avant de vous engager. Ensuite, il faudra vous inscrire à l’atelier et adhérer à l’association organisatrice :

– le tarif plein de l’inscription est de 105 euros pour l’année scolaire. Le tarif réduit (personnes avec de faibles revenus) est de 45 euros. Possibilité de payer en espèces, par virement ou par chèque (en une ou deux fois).

– l’adhésion pour l’année civile est de 30 euros à L’Ostau Occitan, section de l’Institut des Études Occitanes pour le département de la Gironde (tarifs réduits pour les couples et les personnes aux faibles revenus ; possibilité de payer en espèces, par virement ou par chèque en une à deux fois).

Athénée municipal Place Saint-Christoly, Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Cours convivial du soir multi-niveau de (re)découverte du gascon à travers son apprentissage, son écriture mais aussi l’histoire, la culture et les traditions occitanes. atelier de langue gascon