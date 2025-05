Atelier de l’ânier – Benet, 31 mai 2025 09:45, Benet.

Vendée

Atelier de l’ânier Sainte Christine Benet Vendée

Tarif : 50 – 50 – 70 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-31 09:45:00

fin : 2025-07-24 10:45:00

Date(s) :

2025-05-31

2025-06-07

2025-06-14

2025-06-21

2025-06-28

2025-07-08

2025-07-09

2025-07-10

2025-07-11

2025-07-15

2025-07-16

2025-07-17

2025-07-18

2025-07-22

2025-07-23

2025-07-24

2025-07-25

2025-07-29

2025-07-30

2025-07-31

Tourisme équestre au cœur du Marais poitevin

Vivez 1h privilégiée au coté des Baudets du Poitou au sein de notre élevage conservatoire.

Après la découverte de cette race emblématique de la région, participez aux soins et pansage de cette boule de poils à très grandes oreilles, puis finissez par tester votre aptitude de dresseur sur notre parcours de dressage.

Jours et horaires selon la période

Juillet/Août du mardi au vendredi à 9h45 et 11h.

Hors saison sur demande

Réservation obligatoire, places limitées à 1 famille à la fois !

Chaussures fermées obligatoires, animaux de compagnie interdits.

Tarifs

famille de 2 pers 50€

famille de 3 pers 60€

famille de 4 pers 70€ .

Sainte Christine

Benet 85490 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 52 98 38 accueil@lafermedumaraispoitevin.fr

English :

Equestrian tourism in the heart of the Marais Poitevin

German :

Reittourismus im Herzen des Marais Poitevin

Italiano :

Turismo equestre nel cuore del Marais Poitevin

Espanol :

Turismo ecuestre en el corazón del Marais Poitevin

