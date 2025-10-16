Atelier de lecture à haute voix Médiathèque du Rouillacais Rouillac
Atelier de lecture à haute voix
Médiathèque du Rouillacais 139 Boulevard d’Encamp Rouillac Charente
Début : 2025-10-16 16:00:00
fin : 2025-10-16
2025-10-16
Présentation de l’écrivaine et poétesse Paola Pigani, née en Charente, mis à l’honneur par Nathalie Jaulain.
Médiathèque du Rouillacais 139 Boulevard d’Encamp Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 96 48 56
English :
Presentation of the writer and poet Paola Pigani, born in Charente, honored by Nathalie Jaulain.
German :
Vorstellung der in der Charente geborenen Schriftstellerin und Dichterin Paola Pigani, die von Nathalie Jaulain geehrt wurde.
Italiano :
Introduzione alla scrittrice e poetessa Paola Pigani, nata nella Charente, omaggiata da Nathalie Jaulain.
Espanol :
Presentación de la escritora y poeta Paola Pigani, nacida en la región de Charente, homenajeada por Nathalie Jaulain.
