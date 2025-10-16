Atelier de lecture à haute voix Médiathèque du Rouillacais Rouillac

Atelier de lecture à haute voix

Médiathèque du Rouillacais 139 Boulevard d’Encamp Rouillac Charente

Début : 2025-10-16 16:00:00

2025-10-16

Présentation de l’écrivaine et poétesse Paola Pigani, née en Charente, mis à l’honneur par Nathalie Jaulain.

Médiathèque du Rouillacais 139 Boulevard d’Encamp Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 96 48 56

English :

Presentation of the writer and poet Paola Pigani, born in Charente, honored by Nathalie Jaulain.

German :

Vorstellung der in der Charente geborenen Schriftstellerin und Dichterin Paola Pigani, die von Nathalie Jaulain geehrt wurde.

Italiano :

Introduzione alla scrittrice e poetessa Paola Pigani, nata nella Charente, omaggiata da Nathalie Jaulain.

Espanol :

Presentación de la escritora y poeta Paola Pigani, nacida en la región de Charente, homenajeada por Nathalie Jaulain.

