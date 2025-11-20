Atelier de lecture à voix haute Bibliothèque Drouot Paris

Atelier de lecture à voix haute Bibliothèque Drouot Paris jeudi 20 novembre 2025.

Cinq séances seront organisées entre novembre et mars afin de

découvrir des techniques et des postures qui vous aiderons à prendre confiance

en vous.

Nous proposerons en mars 2026, dans le cadre de la semaine de la

langue française et de la francophonie, une restitution à la bibliothèque

Drouot sur le thème « Femmes et métamorphoses ».

Les 2 premiers ateliers auront lieu le jeudi 20 novembre et le jeudi 11 décembre de 17h à 19h.

La bibliothèque Drouot, en partenariat avec la compagnie de théâtre « La nuit comme en plein jour », vous propose de vous exercer à l’art (et au plaisir !) de la lecture à voix haute.

Le jeudi 11 décembre 2025

de 17h00 à 19h00

Le jeudi 20 novembre 2025

de 17h00 à 19h00

gratuit Public adultes.

Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot 75009 Paris

+33142469778 bibliotheque.drouot@paris.fr