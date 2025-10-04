Atelier de lecture à voix haute Mitry Mory – Médiathèque municipale Georges Brassens Mitry-Mory

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Vous souhaitez vous entraîner à lire et à parler ? Cet atelier vous permet de progresser.

Un complément aux ateliers de français.

Atelier animé par des bénévoles de l’association Femmes solidaires.

À partir de 15 ans, pour grands débutants.

Mitry Mory – Médiathèque municipale Georges Brassens 16 Avenue Jean Jaurès, 77290 Mitry-Mory Mitry-Mory

Atelier de lecture pour grands débutants, à partir de 15 ans. Lire Apprendre

Free