Atelier de lecture à voix haute Mitry Mory – Médiathèque municipale Georges Brassens Mitry-Mory
Atelier de lecture à voix haute Mitry Mory – Médiathèque municipale Georges Brassens Mitry-Mory samedi 4 octobre 2025.
Atelier de lecture à voix haute Samedi 4 octobre, 10h00 Mitry Mory – Médiathèque municipale Georges Brassens
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00
Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00
Vous souhaitez vous entraîner à lire et à parler ? Cet atelier vous permet de progresser.
Un complément aux ateliers de français.
Atelier animé par des bénévoles de l’association Femmes solidaires.
À partir de 15 ans, pour grands débutants.
Mitry Mory – Médiathèque municipale Georges Brassens 16 Avenue Jean Jaurès, 77290 Mitry-Mory Mitry-Mory
Atelier de lecture pour grands débutants, à partir de 15 ans. Lire Apprendre
Free