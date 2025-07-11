Atelier de lecture De l’intime au collectif Le Volcan Le Havre

Atelier de lecture De l’intime au collectif

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-01-28 17:30:00

fin : 2026-01-28

2026-01-28

Atelier autour de La Distance

Tiago Rodrigues

Découvrez les enjeux dramaturgiques des pièces et essayez-vous à la lecture à haute voix afin que les mots prennent corps.

Durée 1h30

Inscription obligatoire .

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

