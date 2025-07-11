Atelier de lecture De l’intime au collectif Le Volcan Le Havre
Atelier de lecture De l’intime au collectif Le Volcan Le Havre mercredi 28 janvier 2026.
Atelier de lecture De l’intime au collectif
Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime
Atelier autour de La Distance
Tiago Rodrigues
Découvrez les enjeux dramaturgiques des pièces et essayez-vous à la lecture à haute voix afin que les mots prennent corps.
Durée 1h30
Inscription obligatoire .
Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20
