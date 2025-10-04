Atelier de lecture des tout-petits Centre culturel la Source Roncq

Atelier de lecture des tout-petits Samedi 4 octobre, 10h45 Centre culturel la Source Nord

-4-6 ans : de 10h45 à 11h15 (nombre de places limité à 8 enfants sans accompagnants)

Début : 2025-10-04T10:45:00 – 2025-10-04T11:15:00

Fin : 2025-10-04T10:45:00 – 2025-10-04T11:15:00

La salle des contes, appelée également « le coin des rêveurs », ouvre ses portes pour les tout-petits.

C’est avec plaisir que Ghislaine, May-line et Joanna vous invitent dans l’univers merveilleux des histoires !

L’atelier lecture pour enfants, est bien plus qu’un simple moment de lecture : c’est une parenthèse enchantée où l’imaginaire, la curiosité et les émotions prennent vie !

Centre culturel la Source 293, rue de Lille – Roncq 59223 Roncq 59223 Nord Hauts-de-France 03.20.25.64.30 https://lasource.roncq.fr/

