Atelier de lecture et d’art graphique

Brasparts Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 14:00:00

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Pour les enfants de 6 à 12 ans.

Dim. 23 Novembre

⌚ À partir de 14h

Café-Librairie Passage .

Brasparts 29190 Finistère Bretagne +33 6 71 20 28 87

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier de lecture et d’art graphique Brasparts a été mis à jour le 2025-11-18 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ