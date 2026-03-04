Atelier de lecture et d’écriture, Alliance Française de Maroua, Maroua I

Atelier de lecture et d’écriture Samedi 7 mars, 10h00, 16h30 Alliance Française de Maroua Diamaré

Entrée Libre

Ce projet vise à organiser dans la région du Nord Cameroun des ateliers d lecture et d’écriture inclusifs pour encourager la lecture chez les adolescents d 11 à 15 ans et en particulier chez la jeune fille.

Alliance Française de Maroua Maroua, Cameroun Maroua I Diamaré Région de l’Extrême-Nord

Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie Livre- Écriture