Atelier de lecture et d’écriture, Alliance Française de Maroua, Maroua I
Atelier de lecture et d’écriture, Alliance Française de Maroua, Maroua I samedi 7 mars 2026.
Atelier de lecture et d’écriture Samedi 7 mars, 10h00, 16h30 Alliance Française de Maroua Diamaré
Entrée Libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-07T10:00:00+01:00 – 2026-03-07T10:30:00+01:00
Fin : 2026-03-07T16:30:00+01:00 – 2026-03-07T17:00:00+01:00
Ce projet vise à organiser dans la région du Nord Cameroun des ateliers d lecture et d’écriture inclusifs pour encourager la lecture chez les adolescents d 11 à 15 ans et en particulier chez la jeune fille.
Alliance Française de Maroua Maroua, Cameroun Maroua I Diamaré Région de l’Extrême-Nord
Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie Livre- Écriture