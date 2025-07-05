Atelier de lecture Librairie du Sabot Le Chambon-sur-Lignon
Atelier de lecture Librairie du Sabot Le Chambon-sur-Lignon samedi 5 juillet 2025.
Atelier de lecture
Librairie du Sabot 12 route de St Agrève Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : 80 – 80 – 80 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-07-05
fin : 2025-07-06
Date(s) :
2025-07-05 2025-07-19 2025-08-16 2025-08-30
Christophe Galland, comédien, propose un week-end de lecture à voix haute.
» Reconnaître dans la chose écrite les structures secrètes qui permettent une expression orale sensible « .
Sur réservation. Ouvert à tous et toutes !
.
Librairie du Sabot 12 route de St Agrève Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 90 05 46 christophe.galland@me.com
English :
Actor Christophe Galland offers a weekend of reading aloud.
« Recognize the secret structures in the written word that enable sensitive oral expression.
Reservations required. Open to all!
German :
Christophe Galland, Schauspieler, bietet ein Wochenende mit Vorlesen an.
« In der geschriebenen Sache die geheimen Strukturen erkennen, die einen sensiblen mündlichen Ausdruck ermöglichen ».
Nur mit vorheriger Anmeldung. Offen für alle!
Italiano :
L’attore Christophe Galland propone un weekend di lettura ad alta voce.
il tema è « Riconoscere le strutture segrete della parola scritta che permettono un’espressione orale sensibile ».
È necessaria la prenotazione. Aperto a tutti!
Espanol :
El actor Christophe Galland propone un fin de semana de lectura en voz alta.
el tema es « Reconocer en la palabra escrita las estructuras secretas que permiten una expresión oral sensible ».
Es necesario reservar. Abierto a todos
L’événement Atelier de lecture Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2025-03-21 par Office de Tourisme du Haut-Lignon