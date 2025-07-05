Atelier de lecture Librairie du Sabot Le Chambon-sur-Lignon

Atelier de lecture Librairie du Sabot Le Chambon-sur-Lignon samedi 5 juillet 2025.

Atelier de lecture

Librairie du Sabot 12 route de St Agrève Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-05

fin : 2025-07-06

Date(s) :

2025-07-05 2025-07-19 2025-08-16 2025-08-30

Christophe Galland, comédien, propose un week-end de lecture à voix haute.

» Reconnaître dans la chose écrite les structures secrètes qui permettent une expression orale sensible « .

Sur réservation. Ouvert à tous et toutes !

Librairie du Sabot 12 route de St Agrève Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 90 05 46 christophe.galland@me.com

English :

Actor Christophe Galland offers a weekend of reading aloud.

« Recognize the secret structures in the written word that enable sensitive oral expression.

Reservations required. Open to all!

German :

Christophe Galland, Schauspieler, bietet ein Wochenende mit Vorlesen an.

« In der geschriebenen Sache die geheimen Strukturen erkennen, die einen sensiblen mündlichen Ausdruck ermöglichen ».

Nur mit vorheriger Anmeldung. Offen für alle!

Italiano :

L’attore Christophe Galland propone un weekend di lettura ad alta voce.

il tema è « Riconoscere le strutture segrete della parola scritta che permettono un’espressione orale sensibile ».

È necessaria la prenotazione. Aperto a tutti!

Espanol :

El actor Christophe Galland propone un fin de semana de lectura en voz alta.

el tema es « Reconocer en la palabra escrita las estructuras secretas que permiten una expresión oral sensible ».

Es necesario reservar. Abierto a todos

