Atelier de lecture participative

Le Kairn Bistro-Librairie ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées

Tous les lundis matins, la Troupe des lecteurices du Val d’Azun retrousse ses manches et s’attelle cette saison au théâtre documentaire. Venez expérimenter la rencontre entre le réel et la scène. Venez lire, jouer et créer avec nous !

Inscription ciediagonale@gmail.com .

Le Kairn Bistro-Librairie ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 10 63 ciediagonale@gmail.com

English :

Every Monday morning, the Troupe des lecteurices du Val d?Azun rolls up its sleeves and gets down to documentary theater this season. Come and experience the encounter between reality and the stage. Come and read, act and create with us!

German :

Jeden Montagmorgen krempelt die Troupe des lecteurices du Val d?Azun die Ärmel hoch und widmet sich in dieser Saison dem Dokumentartheater. Erleben Sie die Begegnung zwischen Realität und Bühne. Lesen, spielen und kreieren Sie mit uns!

Italiano :

Ogni lunedì mattina, la Troupe des lecteursices du Val d’Azun si rimbocca le maniche e si dedica al teatro documentario in questa stagione. Venite a sperimentare l’incontro tra la realtà e il palcoscenico. Venite a leggere, recitare e creare con noi!

Espanol :

Todos los lunes por la mañana, la Troupe des lecteursices du Val d’Azun se arremanga y se pone manos a la obra con el teatro documental esta temporada. Venga a vivir el encuentro entre la realidad y la escena. Venga a leer, actuar y crear con nosotros

