Atelier de lecture tactile Bibliothèque Astrid Lindgren Paris

Les bibliothécaires vous proposent une exploration tactile et sensorielle des Prélivres de Bruno Munari, des coffrets Little eyes de Kastsumi Komagata ou de livres tactiles des Doigts qui rêvent.

Pour les 0-3 ans.

Tous les mercredis, un·e bibliothécaire vous accueille dans l’espace des tout-petits pour un temps de conseil et d’accompagnement à la lecture individuelle

Le mercredi 18 février 2026

de 10h00 à 11h00

Le mercredi 11 février 2026

de 10h00 à 11h00

gratuit Public tout-petits. Jusqu’à 3 ans.

Bibliothèque Astrid Lindgren 42 rue Petit 75019 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-astrid-lindgren-1749 +33142455640 bibliotheque.crimee@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/ https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/



