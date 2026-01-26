Sensibilisation à la biodiversité du jardin.

L’atelier commencera à 14h par des lectures collectives de 20 mn, animée par l’équipe de la médiathèque Hélène Berr. Au programme : « Combien d’arbres » de Barroux et « L’herbe folle » de Quentin Blake.

Elle sera suivie d’un temps de lectures individuelles conseillées. L’équipe pourra faire la lecture aux enfants qui le souhaitent.

Les enfants devront être accompagnés d’un adulte.

Lecture hors-les-murs avec les bibliothécaires de la médiathèque Hélène Berr, pour les enfants entre 4 et 7 ans

Le samedi 07 février 2026

de 14h00 à 16h00

gratuit

sans inscriptions [ en libre ]

Public enfants et adultes. A partir de 4 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-07T15:00:00+01:00

fin : 2026-02-07T17:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-07T14:00:00+02:00_2026-02-07T16:00:00+02:00

Maison du Jardinage et du Compostage 41,rue Paul Belmondo 75012 41,rue Paul BelmondoParis 12ème

https://www.paris.fr/lieux/maison-du-jardinage-et-du-compostage-1788 +33153461919 main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature https://m.facebook.com/parisnature



Afficher la carte du lieu Maison du Jardinage et du Compostage et trouvez le meilleur itinéraire

