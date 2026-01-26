Atelier de lecture : « Un potager plein de vie » Maison du Jardinage et du Compostage Paris 12ème
Atelier de lecture : « Un potager plein de vie » Maison du Jardinage et du Compostage Paris 12ème samedi 7 février 2026.
Sensibilisation à la biodiversité du jardin.
L’atelier commencera à 14h par des lectures collectives de 20 mn, animée par l’équipe de la médiathèque Hélène Berr. Au programme : « Combien d’arbres » de Barroux et « L’herbe folle » de Quentin Blake.
Elle sera suivie d’un temps de lectures individuelles conseillées. L’équipe pourra faire la lecture aux enfants qui le souhaitent.
Les enfants devront être accompagnés d’un adulte.
Lecture hors-les-murs avec les bibliothécaires de la médiathèque Hélène Berr, pour les enfants entre 4 et 7 ans
Le samedi 07 février 2026
de 14h00 à 16h00
gratuit
sans inscriptions [ en libre ]
Public enfants et adultes. A partir de 4 ans.
Maison du Jardinage et du Compostage 41,rue Paul Belmondo 75012 41,rue Paul BelmondoParis 12ème
https://www.paris.fr/lieux/maison-du-jardinage-et-du-compostage-1788 +33153461919 main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature https://m.facebook.com/parisnature
