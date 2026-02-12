Atelier de lectures à voix haute Médiathèque de Parthenay Parthenay

Atelier de lectures à voix haute

Médiathèque de Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay Deux-Sèvres

Gratuit

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

2026-03-28

Envie de partager des moments de lectures à voix haute ? Ce moment est fait pour vous ! En toute simplicité et sans enjeux de résultats, venez vous amuser avec les mots, les extraits de textes.

Public adulte. .

Médiathèque de Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 42 mediatheque@cc-parthenay-gatine.fr

