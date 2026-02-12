Atelier de lectures à voix haute Médiathèque de Parthenay Parthenay
Atelier de lectures à voix haute Médiathèque de Parthenay Parthenay samedi 28 mars 2026.
Atelier de lectures à voix haute
Médiathèque de Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Envie de partager des moments de lectures à voix haute ? Ce moment est fait pour vous ! En toute simplicité et sans enjeux de résultats, venez vous amuser avec les mots, les extraits de textes.
Public adulte. .
Médiathèque de Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 42 mediatheque@cc-parthenay-gatine.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier de lectures à voix haute
L’événement Atelier de lectures à voix haute Parthenay a été mis à jour le 2026-02-10 par CC Parthenay Gâtine