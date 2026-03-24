Atelier de l’Ethnothèque clayonnage et fascinage Maison du Parc Notre-Dame-de-Bliquetuit

Atelier de l’Ethnothèque clayonnage et fascinage

Maison du Parc 692 Rue du Petit Pont Notre-Dame-de-Bliquetuit Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 09:30:00

fin : 2026-04-11 11:30:00

Date(s) :

2026-04-11

Pour sa saison 2025-2026, l’Ethnothèque propose d’envisager l’arbre têtard taillé dans une nouvelle dimension purement domestique en inventant et réinventant l’arbre têtard jardiné.

Les petites branches issues des tailles de l’arbre têtard peuvent être utilisées pour délimiter des espaces en formant des barrières naturelles grâce à la technique du clayonnage qui consiste à tresser des branches entrelacées autour de pieux ou celle du fascinage où l’on place des fagots ou tas de branches inertes entre des pieux. Cet atelier vous propose de vous initier à ces techniques qui vous permettront d’embellir vos jardins et de les rendre plus fonctionnels et accueillants pour la biodiversité, avec des matériaux naturels et à bas coût.

Emmanuelle Cressent, chargée de mission politique culturelle et Ethnothèque au Parc, présentera des outils de l’Ethnothèque en lien avec cet atelier.

Dans le cadre de sa thématique de sa saison 2025-2026 sur l’arbre têtard, l’Ethnothèque, musée des boucles de la Seine Normande vous propose un itinéraire technique depuis la plantation jusqu’à la production de bois, notamment de chauffage, pour redonner une place à cet arbre sous une forme innovante au sein de nos villages et nos jardins. .

Maison du Parc 692 Rue du Petit Pont Notre-Dame-de-Bliquetuit 76940 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 37 23 16

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English : Atelier de l’Ethnothèque clayonnage et fascinage

L’événement Atelier de l’Ethnothèque clayonnage et fascinage Notre-Dame-de-Bliquetuit a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme